«Вспоминаем годы, которые провели вместе с Марио Фернандесом в ЦСКА» — Ахметов

Хавбек «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о своём одноклубнике Марио Фернандесе, с которым вместе выступал за ЦСКА.

«Марио Фернандес хорошо меня встретил. Пообщались и продолжаем это делать. Вспоминаем годы, которые провели вместе в ЦСКА. Есть много хорошего, что можно вспомнить», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

Напомним, Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год, а Фернандес защищал цвета «армейского» коллектива с 2012 по 2022 год.

В составе «Зенита», в который Ахметов перешел этой зимой, хавбек принял участие в одном матче чемпионата России и не отметился голевыми действиями.