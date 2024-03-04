​В «Зените» озвучили позицию по налогу на легионеров

Недавно в Российском футбольном союзе допустили введение лимита на легионеров. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском «Зените» возглавляет правление. По словам Медведева, «сине-бело-голубые» не поддерживают такую идею.

«Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное. Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» начал вторую часть сезона с домашней ничьей со «Спартаком» - 0:0. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 9 марта. В этот день соперником «сине-бело-голубых» будет «Урал».

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