Григорий Иванов: «Наше поле – одно из лучших в РПЛ»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заверил, что поле «Екатеринбург Арены», домашнего стадиона его клуба будет готово принять первый домашний матч второй части сезона.

«Поле в хорошем состоянии уже сейчас, одно из лучших в лиге. Стадион будет готов к первому домашнему матчу», - заверил Иванов для телеканала «Матч ТВ».

Ближайший домашний матч «Урал» проведёт 9 марта, это суббота. В гости в Екатеринбург приедет действующий чемпион России, питерский «Зенит».

Сейчас уральцы идут на 12-м месте таблицы первенства, располагая 19 баллами в копилке.

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