Семак оценил травму Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Сегодня по первому тайму было сложно сказать, что она получится крупной. Но в первом тайме понравились ваши наработки по стандартным положениям. Насколько здесь много было от вас, насколько разбирали какие-то сложности при угловых у «Урала»?

- К каждой игре готовимся. Иногда получается, иногда не получается. Тренируем, готовим на каждый матч. Что касается самой игры, в первом тайме была хорошая по качеству игра. У своих ворот ничего не позволили сопернику сделать. В атаке создавали моменты, но, к сожалению, забить не смогли. Были и хорошие удары, и подходы. Качество игры мне понравилось. Во втором тайме игра раскрылась, и моментов стало явно больше. Естественно, «Урал» большими силами пошел в атаку, у нас стало больше свободных зон, чем воспользовались. В целом качественная игра. С точки зрения качества игры и результата.

- Очень много было работы на флангах именно. Как показалось с бровки, что даже больше, чем в центре поля. Насколько верно говорить, что это было так, или все-таки нет?

- Мы стараемся играть в свой футбол даже на таком тяжелом поле, сложном. Тем не менее, ребята пытались играть в футбол. Касаемо игры на флангах, «Урал» глубоко обороняется, большим количеством, пять защитников в обороне. Конечно, мы искали зоны, которые можно использовать для того, чтобы обострять игру в атаке. В прошлом туре у нас не получилось в атаке. В этом получилось гораздо лучше.

- С точки зрения игроков, которые адаптируются к погодным условиям и новой для себя команде, как оцените этих ребят?

- Что касается вышедших сегодня наших новичков, то Нино смотрелся и в этой игре, и в предыдущей очень надежно, хорошо работает с мячом, хорошее начало атаки от него идет. Что касается Артура, сегодня лучше гораздо, чем в первом матче. Более активно и уверенно в своих силах. Педро выходить было по такому полю достаточно сложно, и реализовать себя на таком поле техничным игрокам, тем не менее, все сегодня сыграли на хорошем уровне.

- Кассьерра столкнулся с Бикфалви головами, при этом продолжал играть. Мы заметили, что когда он забил, то снова схватился за голову, за то место. Там какое-то повреждение? Насколько понятно, насколько оно серьезное?

- Он почувствовал головокружение, поэтому попросил, чтобы его заменили. Дай бог, чтобы все обошлось. Конечно, после столкновения голова болела, пришлось его заменить, посмотрим, насколько всё серьезно.