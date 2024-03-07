Семшов ответил, какая европейская лига подойдёт Андрею Мостовому

Экс-игрок ЦСКА Игорь Семшов высказался о желании вингера «Зенита» Андрея Мостового попробовать свои силы в европейской команде.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний футболист попросил агентов найти ему клуб в Европе.

«Хорошо, что Мостовой поставил себе цель уехать. Все зависит от того, как он проведет весеннюю часть чемпионата», — цитирует Семшова « РБ Спорт ».

По мнению эксперта, Мостовому подойдет любой европейский чемпионат.

В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги и стал автором двух забитых мячей.

Трудовое соглашение Мостового с «Зенитом» рассчитано до середины 2027 года. Стоимость игрока, по сведениям портала Transfermarkt, составляет три с половиной миллиона евро.