Игрок «Зенита» Мостовой отказался переходить в «Тулузу»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прошлым летом имел возможность перейти в «Тулузу».

По информации «РБ Спорт», переход не состоялся по причине того, что российского футболиста не устроили условия личного контракта с французским клубом. При этом отмечается, что трансфер Мостового в Европу может состояться по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой провёл за «Зенит» 16 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 9 марта, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.