Семак рассказал, как в команде восприняли ничью со «Спартаком»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде восприняли ничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» (0:0).

Специалист отметил, что качество игры для первого матча после сборов было неплохим, но немного не хватило в атаке, и над этими моментами нужно проводить дополнительную работу.

«Что касается эмоциональной реакции, то мы, конечно, хотим побеждать в каждом матче. Для нас ничья — негативный результат, нам нужно догонять «Краснодар», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что команда с берегов Невы занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» два балла.