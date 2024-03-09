«Зенит» забил уже четвёртый гол в ворота «Урала»

«Зенит» продолжает куражиться в выездном матче с «Уралом» в 20-м туре Премьер-лиги. Под конец игры счёт стал 4:0 в пользу чемпионов и новых лидеров текущего сезона. Иван Сергеев получил вертикальный пас к левому углу вратарской, тонкой обработкой мяча форвард избавился от опеки и вторым касанием в упор расстрелял ворота.

Ранее свои имена на табло записали Дуглас Сантос, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. «Зенит» с 40 очками теснит «Краснодар» с первого места. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.