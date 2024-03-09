Радимов: «Зенит» во всех аспектах выглядел лучше «Урала»

Футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о минувшем матче 20-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» разгромил на выезде «Урал» (4:1)

Радимов заявил, что не может сказать ничего хорошего об игре «Урала», ведь команда плохо играла на протяжении всего матча. «Зенит» полностью превзошел соперника по всем показателям, отметил эксперт.

«Как с гирями на ногах футболисты «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 20 сыгранных матчей «Зенит» вернулся на первую позицию чемпионата России, оставив «Краснодар» позади себя. На данный момент разница между командами составляет всего одно очко.