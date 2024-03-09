Радимов: «Зенит» во всех аспектах выглядел лучше «Урала»

Футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о минувшем матче 20-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» разгромил на выезде «Урал» (4:1)
Радимов заявил, что не может сказать ничего хорошего об игре «Урала», ведь команда плохо играла на протяжении всего матча. «Зенит» полностью превзошел соперника по всем показателям, отметил эксперт.
«Как с гирями на ногах футболисты «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
По итогам 20 сыгранных матчей «Зенит» вернулся на первую позицию чемпионата России, оставив «Краснодар» позади себя. На данный момент разница между командами составляет всего одно очко.
Бан пользователя