В «Зенита» ответили на вопрос об интересе к Чалову

У председателя правления «Зенита» Александра Медведева спросили об интересе петербургского клуба к форварду ЦСКА Федору Чалову.

- О чем вы, окно закрыто и давно. Учите матчасть, - приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

Ранее была информация, что «сине-бело-голубые» были готовы заплатить за Чалова 10 миллионов евро и сделали ЦСКА официальное предложение. Однако нападающий ответил отказом, его приоритет - продолжение карьеры в Европе.

В текущем сезоне в активе Чалова 11 голов и три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Его соглашение с «армейцами» истекает в конце 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 млн евро.

«Зенит» сегодня благодаря победе над «Уралом» возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА занимает четвертую строчку, отставая от питерцев на восемь баллов.