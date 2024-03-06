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Защитник «Урала» Итало: Начинать год с поражения всегда тяжело

06 Марта 2024 • 19:03 Комментировать
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

Защитник «Урала» Итало высказался о неудачном возобновлении сезона для екатеринбургского клуба.

- Начинать год с поражения всегда тяжело. С другой стороны, я чувствую, что мы неплохо готовы физически. Мы едины и это самое главное, - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Также футболист отметил, что не удивится, если его команда одержит победу в следующем туре.

«Урал» возобновил сезон 2 марта гостевой игрой против «Ахмата». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Грозного. В следующем туре в рамках 20-го тура чемпионата России «Урал» на своём поле в Екатеринбурге сыграет с «Зенитом». Матч пройдёт 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Итало перешел в «Урал» летом 2023 года из португальского клуба «Санта-Клара», подписав контракт до 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
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