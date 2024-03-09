Сергеев высказался о чемпионской гонке с «Краснодаром»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев заявил, что «сине-бело-голубые» намерены отталкиваться только от своей игры, а не смотреть на соперников по чемпионской гонке.

«Зенит» сегодня обыграл «Урал» со счётом 4:1 в рамках 20-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу, обогнав «Краснодар». В активе команды Сергея Семака 40 очков, у краснодарцев 39 баллов. После зимней паузы «быки» лидировали в РПЛ.

- Мы не обращаем внимание на это - нам нужно забирать свое и отталкиваться только от себя. Впереди еще много игр, это тяжелый чемпионат, - приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Матч пройдёт 31 марта. «Краснодар» же в первом матче после паузы на матчи сборных в тот же день встретится в гостях с «Локомотивом».

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Сергеев провёл 17 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи