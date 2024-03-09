Петржела не считает, что интриги в чемпионской гонке больше нет

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что у петербургского клуба всё ещё есть конкуренты в борьбе за чемпионство.

- «Зенит» вышел на первое место. Но говорить, что интриги больше нет, слишком рано, - приводит слова Петржелы Betonmobile.

Сегодня «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России одержал выездную победу над «Уралом» со счётом 4:1 и обогнал «Краснодар» в турнирной таблице. В активе «сине-бело-голубых» 40 очков. У «быков» 39 баллов, а у идущего на третьей строчке «Динамо», которое обыграло «Ахмат» (2:0) – 38 очков. До конца сезона у каждой команды осталось по 10 игр.