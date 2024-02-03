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Ерохин рассказал, как прошли сборы «Зенита» в ОАЭ

03 Февраля 2024 • 11:56 Комментировать
Урал
...
Зенит
09.03 16:00

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги тренировочного сбора «сине-бело-голубых» в Объединённых Арабских Эмиратах. Напомним, в следующие недели команда Сергея Семака будет готовиться ко второй половине сезона в Катаре.

«Сбор прошёл хорошо, в рабочей атмосфере. Все выполнили объём работы, который предложил тренерский штаб. Не было повреждений и травм, что тоже важно», – приводит слова Ерохина издание Bobsoccer.

«Зенит» на сборах в ОАЭ провёл 4 матча, где одержал 3 победы и сыграл вничью с «Аль-Фатехом». При этом команда Сергея Семака забила в этих поединках 12 мячей.

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ с отставанием в два очка от «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин

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