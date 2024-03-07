​Пономарёв: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о «Зените». Чемпион последних лет на прошлых выходных сыграл вничью со «Спартаком» - 0:0.

- Как «Зенит» может отреагировать на неудачный результат матча со «Спартаком»? Будет ли Семак менять схему игры или футболистов?

- У «Зенита» сейчас спад. Атака без Малкома захлебывается, потому что нет такого сильного исполнителя. Там есть неплохие ребята, но не такие, как был бразилец. Сейчас футболисты подровнялись. Играют на четыре с минусом.

- Кто-то из новичков «Зенита» понравился по матчу со «Спартаком»? Многие выделяют Педро.

- Он еще слишком молод. Его надо наигрывать. Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита».

Елена Григорьевская

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