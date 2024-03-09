Александр Горшков: Чемпионская гонка в РПЛ ещё не окончена

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о чемпионской борьбе в РПЛ после победы «сине-бело-голубых» над «Уралом».

Напомним, 9 марта, «Зенит» в рамках 20-го тура РПЛ разгромил на выезде «Урал» со счетом 4:1 и возглавил турнирную таблицу.

«Зенит» вернулся на первое место, и гонка за чемпионство продолжится, она еще не окончена», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

В настоящий момент на счету «Зенита» 40 набранных очков, благодаря которым клуб находится на вершине таблицы Российской премьер-лиги. «Краснодар» идет на второй строчке, отставая от лидера на один зачетный балл.