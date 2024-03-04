Колосков: «В матче со «Спартаком» Педро успел показать, что является мастером»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новичке «Зенита» Педро.

Напомним, 18-летний бразилец вышел на поле на 70-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0), не сумев отметиться результативными действиями за отведённое время.

По мнению Колоскова, Педро смог проявить себя лучше всех остальных новичков петербургской команды.

«Хоть ему и было отведено не так много времени, он успел показать, что является мастером. Он выделялся на поле. Это очень перспективный игрок», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.

После 19 туров РПЛ команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 9 марта против «Урала».