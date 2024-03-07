Зырянов сообщил, чем будет заниматься на посту советника председателя правления «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов дал комментарий после возвращения в петербургский клуб. Он стал советником председателя правления петербуржцев.

«Мой функционал будет заключаться в том, что футболистов, которые находятся в аренде и играют за другие клубы, я должен курировать, с ними созваниваться, отсматривать матчи, вести статистику», - приводит слова бывшего хавбека пресс-служба «сине-бело-голубых».

Отметим, что после 19 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет два балла.