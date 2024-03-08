Желудков рассказал, какие европейские лиги подойдут Мостовому

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал информацию о том, что нападающий петербургской команды Андрей Мостовой хочет попробовать свои силы в Европе.

По мнению эксперта, Мостовой поступает правильно, рассматривая варианты в Европе. При этом Желудков отметил, что уход 26-летнего россиянина станет для «Зенита» серьёзной потерей.

«Конечно, правильно, что Андрей Мостовой рассматривает переход в Европу. Невозможно сейчас играть, одни бразильцы в «Зените». Мостовому подойдут Франция и Германия, он там заиграет», — цитирует Желудкова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Мостовой отказался переходить во французскую «Тулузу».

В текущем сезоне россиянин провёл за «Зенит» 16 матчей, в которых забил два гола.