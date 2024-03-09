Генич уверен, что «Зенит» предстанет в обновлённом виде в матче с «Уралом»

Известный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 20-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом».

По мнению журналиста, петербургский клуб предстанет в обновлённом виде с екатеринбургской командой, так как в прошлой встрече со «Спартаком» (0:0) подопечные Сергея Семака выглядели инертными. Поэтому специалист должен внести какие-то изменения в стартовый состав, передаёт издание «РБ Спорт».

Встреча состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

