Бышовец: Можно было не сомневаться, что «Зенит» не упустит возможность возглавить РПЛ

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о возвращении «Зенита» на вершину турнирной таблицы чемпионата России.

Напомним, в рамках 20-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Ростову», а «Зенит» одолел «Урал» и обошел «быков».

По мнению эксперта, «Краснодар» набрал всего одно очко в двух минувших матчах из-за серьезного давления, которое оказывалось на команду, когда она была на первой строчке.

«Имея преимущество в уровне игроков, можно было не сомневаться, что «Зенит» сделает выводы после первого матча со «Спартаком» и не упустит возможность возглавить РПЛ», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

После 20 туров «Зенит» идет на первом месте в чемпионате России и опережает «Краснодар» на одно очко.

В следующем туре «сине-бело-голубые» сыграют с «Рубином», а «Краснодар» встретится с «Балтикой».