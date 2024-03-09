Футболист «Родины» Марсиньо поделился мнением о переходе бразильца Халка из «Порту» в петербургский «Зенит».

По мнению игрока, Халк, переехав в Санкт-Петербург, принёс известность российскому клубу в Бразилии. Таким образом, многие посчитали привлекательным nhfycath в РПЛ, передаёт издание «Чемпионат».

Напомним, что Марсиньо перебрался в московский клуб из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента. Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он не провёл ещё ни одного матча за москвичей.

Что касается «Родины», то она после 21 тура в Первой лиге занимает седьмое место в турнирной таблице. Коллектив заработал 31 балл.