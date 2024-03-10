Итало ответил, как «Уралу» выйти из кризиса

Защитник «Урала» Итало поделился комментарием о том, что необходимо сделать команде для выхода из кризиса.

«Мы знаем, что самое главное для нас — это добиться победы. Нам нужно просто побеждать и достичь побед. Не знаю, как это объяснить более подробно, но главный факт — это победить в игре», — приводит слова Итало «ВсеПроСпорт».

Напомним, в 20-м туре Российской премьер-лиги «Урал» разгромно проиграл на своем поле «Зениту» (1:4). Данное поражение стало для «шмелей» десятым в минувших 11 встречах.

По итогам 20 сыгранных матчей «Урал» располагается на 13-й строчке в чемпионате России, сумев заработать 19 очков.