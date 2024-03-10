Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итало ответил, как «Уралу» выйти из кризиса

10 Марта 2024 • 18:53 Комментировать
Урал
1:4
Зенит

Защитник «Урала» Итало поделился комментарием о том, что необходимо сделать команде для выхода из кризиса.

«Мы знаем, что самое главное для нас — это добиться победы. Нам нужно просто побеждать и достичь побед. Не знаю, как это объяснить более подробно, но главный факт — это победить в игре», — приводит слова Итало «ВсеПроСпорт».

Напомним, в 20-м туре Российской премьер-лиги «Урал» разгромно проиграл на своем поле «Зениту» (1:4). Данное поражение стало для «шмелей» десятым в минувших 11 встречах.

По итогам 20 сыгранных матчей «Урал» располагается на 13-й строчке в чемпионате России, сумев заработать 19 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Итало

Новости по матчу

Сегодня, 10 Марта
18:53
Итало ответил, как «Уралу» выйти из кризиса
18:45
Итало рассказал, стал ли Ганчаренко нервозным из-за поражений «Урала»
09 Марта
23:37
Петржела не считает, что интриги в чемпионской гонке больше нет
22:10
Бышовец: Можно было не сомневаться, что «Зенит» не упустит возможность возглавить РПЛ
20:58
Семак отреагировал на информацию об интересе «Тулузы» к Мостовому
20:13
В «Зенита» ответили на вопрос об интересе к Чалову
19:55
Бикфалви провёл 200 матчей за «Урал»
19:47
Кассьерра – шестой игрок в истории «Зенита», забивший минимум 15 голов за сезон
19:19
«Урал» потерпел десятое поражение в последних 11 матчах
19:05
Сергеев высказался о чемпионской гонке с «Краснодаром»
18:23
Пономарёв: «Урал» позволил «Зениту» делать на поле всё, что угодно»
17:50
Радимов: «Зенит» во всех аспектах выглядел лучше «Урала»
17:15
Кобелев назвал четыре команды, которые будут вести борьбу за победу в чемпионате России
17:05
Александр Горшков: Чемпионская гонка в РПЛ ещё не окончена
17:03
Ганчаренко: «Если играешь с «Зенитом», ты можешь хорошо обороняться, но без атаки играть нельзя»
16:54
Семак оценил травму Кассьерры
16:45
Лепёхин: «Меня удивит любая команда, если она финиширует выше «Зенита»
16:40
Сергеев установил новый рекорд
15:59
Убойная реализация и первое место: «Зенит» разгромил «Урал», потеснив «Краснодар» на вершине РПЛ 4
15:50
«Зенит» забил уже четвёртый гол в ворота «Урала»
15:34
«Зенит» уже громит «Урал» после удара Кассьерры
15:25
Андрей Мостовой удвоил перевес «Зенита» в матче с «Уралом»
14:46
«Зенит» вышел на первое место Премьер-лиги, открыв счёт в матче с «Уралом»
14:25
Бабич не считает проблемой отъезд Абаскаля из Санкт-Петербурга в день игры с «Зенитом»
14:01
Ганчаренко: «Нам уже без разницы, с кем играть»
13:55
Семак: «Травы очень мало, трава молодая, главное, чтобы она не разъехалась»
13:30
«Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 13
12:21
Генич уверен, что «Зенит» предстанет в обновлённом виде в матче с «Уралом»
11:38
Марсиньо считает, что двери для бразильцев в РПЛ открыл Халк
10:50
Желудков считает, что «Зениту» будет нелегко в матче с «Уралом»
09:30
Белоус: «Урал» способен упереться так, что «Зениту» мало не покажется» 2
02:00
Урал - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Марта
16:27
Лепёхин: «Зенит» является фаворитом матча с «Уралом», но это не гарантирует победу» 2
16:15
Желудков рассказал, какие европейские лиги подойдут Мостовому 1
15:52
Игрок «Зенита» Мостовой отказался переходить в «Тулузу» 1
11:33
Орещук считает, что Семак не может гарантировать Артуру место в основном составе «Зенита»
07 Марта
23:19
Борис Игнатьев: «Все думали, что «Зенит» обыграет «Спартак» и выйдет на первое место»
21:19
Зырянов сообщил, чем будет заниматься на посту советника председателя правления «Зенита»
21:17
Барбоза перечислил топ-лиги, в которых может заиграть Андрей Мостовой
20:50
Бывший тренер «Анжи»: «Кокорин по физиологии сопоставим с Это′О»
18:26
Семшов ответил, какая европейская лига подойдёт Андрею Мостовому
18:01
Бушуев: Италия и Германия подошли бы Андрею Мостовому
17:49
Прогноз и ставка на точный счёт матча Урал — Зенит РПЛ — 9 марта 2024
15:35
Актуальная ставка и прогноз на матч Урал — Зенит чемпионата России — 9 марта 2024
15:18
Зырянов вернулся в «Зенит» 1
14:34
​Семак высказался об адаптации новичков
14:16
​Семак оценил условия для подготовки к матчу с «Уралом» 1
14:10
​Семак сообщил хорошую новость о кадровой ситуации в «Зените» 1
14:06
​Семак высказался о матче против «Урала»
13:59
Семак рассказал, как в команде восприняли ничью со «Спартаком»
13:12
Форвард «Зенита» Сергеев рассказал о своём состоянии
12:56
Иван Сергеев - о матче с «Уралом»: «Надо забирать своё»
12:55
​Пономарёв: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита»
12:52
​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой»
12:22
Деменко: «По матчу с «Локомотивом» делаю вывод, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство»
06 Марта
19:15
Гладилин: «Зенит» и дальше продолжит терять очки, а у «Динамо» есть реальный шанс побороться за золото»
19:03
Защитник «Урала» Итало: Начинать год с поражения всегда тяжело
18:40
Терёхин: «Чемпионской игры «Зенит» не показывает, не будет сенсацией, если он не завоюет золото» 1
16:41
Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту» 1
15:53
Игнатьев: «Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми в матчах с лидерами»
15:22
Канищев: «В матче с «Уралом» «Зенит» должен показывать свой уровень, никаких скидок не будет»
12:02
Ставка и прогноз на матч Урал – Зенит чемпионата России – 9 марта 2024
09:44
Зырянов: «Я уверен, «Зенит» прибавит и будет смотреться совсем по-другому»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
05 Марта
21:31
Стрепетов: «Урал» даст бой «Зениту»
17:59
Григорий Иванов оценил турнирное положение «Урала» в РПЛ 1
17:43
В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Абаскалю не дали ложу на «Газпром Арене» 1
17:31
Нино рассказал, какой футболист помогает ему адаптироваться в «Зените»
16:52
«Вспоминаем годы, которые провели вместе с Марио Фернандесом в ЦСКА» — Ахметов
15:13
Булыкин: «Надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит»
14:15
Агент Сафонов высказался об игре Угальде и Педро
13:22
Бышовец: «Зенит» не выиграл из-за командных действий «Спартака»
10:27
Педро: «Не знаю бразильцев, игравших за «Спартак»
04 Марта
22:45
«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова
22:28
Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может обойтись без Промеса
21:52
Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»
20:51
Титов – об отъезде Абаскаля перед матчем с «Зенитом»: «Пусть так делает всегда!»
20:11
​Шалимов призывает дать время бразильским новичкам «Зенита»
19:54
​В «Зените» озвучили позицию по налогу на легионеров 1
18:23
​​Президент «Урала» высказался о будущем Ганчаренко
16:34
«Зенит» или «Краснодар»? Игнатьев назвал фаворита на чемпионство в РПЛ
16:20
Гладилин назвал основную проблему «Зенита»
14:23
Колосков: «В матче со «Спартаком» Педро успел показать, что является мастером»
09:23
Зазулин: «В матче со «Спартаком» «Зениту» надо было более агрессивно играть в атаке»
09:19
​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил
03 Марта
15:23
Афанасьев: «Артур не такая звезда, как Халк»
13:45
Бушманов: «У «Зенита» и «Спартака» получился равный матч»
13:34
Горшков: «Ничья — закономерный результат в матче «Зенита» и «Спартака»
09:12
Игонин рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»
21 Февраля
21:51
Григорий Иванов: «Наше поле – одно из лучших в РПЛ»
03 Февраля
11:56
Ерохин рассказал, как прошли сборы «Зенита» в ОАЭ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Балтика Балтика
1
0
2.08 3.40 3.25
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
2
2
1.61 4.00 4.70
Видео
51 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
0
1
1.46 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
19:47 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Мы все поддержали Карпукаса»
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил с пенальти в матче с «Факелом»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Карпукас признал свою ошибку в моменте с удалением
19:22 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Нам удалось показать характер, мы бились до конца»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Если отталкиваться от прошлого матча с «Динамо», есть шаг вперёд по качеству игры»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Юсупов — о травме: «Завтра сделаю МРТ»
19:06 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» проиграл только один из 15 последних матчей РПЛ
19:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Соколом» сыграли всухую
18:53 · Россия. Премьер-лига
Итало ответил, как «Уралу» выйти из кризиса
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Продлилась серия «Сочи» без побед в РПЛ
18:45 · Россия. Премьер-лига
Итало рассказал, стал ли Ганчаренко нервозным из-за поражений «Урала»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Момент матча «Локомотив» - «Сочи» вошёл в историю российского футбола
18:35 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» пропустит матч с «Факелом» из-за болезни
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:23 · Россия. Премьер-лига
Директор «Оренбурга» прокомментировал победу над «Балтикой»
Все новости
Рекомендуем