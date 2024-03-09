«Зенит» вышел на первое место Премьер-лиги, открыв счёт в матче с «Уралом»

В первом воскресном матче Премьер-лиги играют «Урал» и «Зенит». До конца первого тайма соперники никак не могли размочить счёт. В итоге на 38-й минуте чемпионы первыми добились успеха. У подопечных Сергея Семака сработал стандарт. После подачи с углового на ближнюю штангу Артур выиграл воздух и продлил полет мяча, а Дуглас Сантос очень легко головой отправил мяч в сетку. Ему уже никто не мешал.

При таком счете «Зенит» возвращается на вершину таблицы с 40 очками, «Урал» с 19 баллами идет четвертым с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.