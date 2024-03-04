​Шалимов призывает дать время бразильским новичкам «Зенита»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался на тему ожиданий от игры новых бразильцев «Зенита». Питерцы, как известно, в субботу добились лишь ничьей в домашнем матче Премьер-лиги против «Спартака» - 0:0.

По словам Шалимова, ожидания от бразильских игроков являются завышенными.

«По поводу ожиданий от игры бразильцев – на мой взгляд, они сильно пока завышены. Потому что наш чемпионат достаточно сложен в плане адаптации», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов напомнил, как много времени на адаптацию понадобилось Малкому. Специалист считает, что Артуру и Педро тоже необходимо дать время.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка.