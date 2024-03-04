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​​Президент «Урала» высказался о будущем Ганчаренко

04 Марта 2024 • 18:23 Комментировать
Урал
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Зенит
09.03 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера команды Виктора Ганчаренко. Судя по словам Иванова, принципиальная договорённость о продолжении сотрудничества между клубом и специалистом уже есть, но пока ничего не оформлено.

«Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся, когда это будет нужно. Как это будет выглядеть – в конце сезона. Мы с ним обо всём уже договорились. Сейчас нам не до этого», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В первом официальном матче 2024 года «Урал» проиграл «Ахмату» со счётом 0:1. На текущий момент команда Виктора Ганчаренко располагается на 13-й позиции в турнирной таблице, то есть в зоне стыковых игр.

Ближайший матч «Урал» проведёт в субботу, 9 марта, - против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
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