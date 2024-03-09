Сергеев установил новый рекорд

Форвард «Зенита» Иван Сергеев стал автором нового клубного рекорда. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, 9 марта «Зенит» разгромил на выезде «Урал» в 20-м туре чемпионата России со счетом 4:1. Сергеев не попал в стартовый состав своей команды, однако вышел на замену на 73-й минуте и отметился забитым мячом.

Как утверждает источник, для Сергеева данный мяч стал уже десятым в составе «Зенита» после выхода на замену. Таким образом, 28-летний форвард стал главным джокером в истории «сине-бело-голубых» в XXI веке. Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Мостовому и Александру Ерохину, на счету которых по девять мячей.

После 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий на второй строчке «Краснодар» на один зачетный балл.