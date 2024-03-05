Нино рассказал, какой футболист помогает ему адаптироваться в «Зените»

Игрок обороны «Зенита» Нино поделился впечатлениями после первых месяцев в петербургском клубе.

Футболист признался, что с адаптацией в российской команде ему помогает вингер Клаудиньо, с которым они вместе выступали за олимпийскую сборную Бразилии.

Также защитник отметил, что его ожидания от Санкт-Петербурга и России оправдались, поэтому он не жалеет о данном переходе, передаёт издание «Чемпионат».

Бразилец перебрался в стан петербуржцев из бразильского «Флуминенсе» в январе 2024 года. Игрок уже успел поучаствовать в одной официальной игре – против «Спартака» (0:0) в рамках 19-го тура чемпионата России.