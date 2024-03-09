Пономарёв: «Урал» позволил «Зениту» делать на поле всё, что угодно»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Зенита» над «Уралом» (4:1) и смене лидера в таблице РПЛ.

- Не слишком ли крупно «Зенит» выиграл у «Урала»?

- Нет. Нормальный счет. «Урал» был не в своей тарелке. Он оборонялся разрозненно, неграмотно. Когда забивался четвертый мяч, не было никакой страховки. Так что у Ганчаренко очень много работы. Или он не понимает, как строить игру в защите. Когда он работал в ЦСКА, оборона там была скомплектована. А здесь ее надо заново строить. Но не каждый тренер понимает игру в защите. Это очень сложно. Так что поражение «Урала» закономерно. А «Зенит» в порядке. Тем более, когда ему дают принимать и обрабатывать мяч. Никто футболистов питерского клуба не преследовал, как положено, плотно с ними не играл. В такой ситуации они себя чувствуют, как рыба в воде. Поэтому и счет такой.

- Многие ведущие клубы РПЛ теряли очки в Екатеринбурге: «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», но не «Зенит». Объясняете это тем, что «Урал» был не готов сегодня?

- Конечно. Он был в плохом состоянии. Оборона не играла, прессинга не было. Значит, физики недостаточно. А «Зенит» спокойно разыгрывал мяч.

- У «Зенита» улучшилась игра по сравнению с матчем со «Спартаком»?

- Все зависит от того, как играет соперник. Сегодня команде Семака было позволено делать на после все, что угодно. Было видно, что гости получали удовольствие от такой игры.

- Интрига в чемпионской гонке еще жива?

- Я ожидал спада у конкурентов «Зенита». Всегда говорил, что «Крылья Советов» посыплются вниз таблицы, когда они были наверху. А вот «Краснодар» пока задержался. У него есть хорошие ребята, интересные. В том числе легионеры. Пока они заслуженно идут наверху таблицы, но потом все равно опустятся. Они уже набегались, это чувствуется. Всем наелись. Ребята там с апломбом, тем более иностранцы. Они больше играют на себя, любят покрасоваться.

- Все ждали от «Краснодара» борьбы. Вас удивил такой неудачный старт весеннего отрезка сезона?

- Нет, потому что я этого ждал. Но не думал, что это случится так быстро. Все-таки «Ростов» - не та команда, которой «быки» могут проигрывать. В обороне подопечные Карпина не так сильны. Но гости действовали очень разрозненно. Кто во что горазд.

- «Краснодар» уже выбыл из золотой гонки?

- Потихоньку выбывает. Посмотрим, как он проведет следующий матч с «Балтикой». Есть все шансы взять три очка. А «Зенит» у себя дома принимает «Рубин». Так что вряд ли упустит первую строчку.

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- А «Динамо» готово бороться с «Зенитом»?

- Да. И обязательно будет это делать. Да и «Спартак» подтянется. «Красно-белые» тоже еще не сказали свое последнее слово.

Елена Григорьевская