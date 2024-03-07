Форвард «Зенита» Сергеев рассказал о своём состоянии

Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев высказался о своём состоянии перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги против «Урала».

Напомним, что в прошлом туре против «Спартака» (0:0) форвард появился на поле на 89-й минуте встречи.

Игрок отметил, что сейчас чувствует себя хорошо и уже полностью восстановился, за что благодарен медицинскому и тренерскому штабу.

«В прошлом матче я был готов ко всему — выйти и на одну минуту, и на десять, и на пятнадцать. Главное — польза для команды», - приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ Сергеев принял участие в 16 играх, в которых отметился пятью забитыми мячами.