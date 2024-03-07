Барбоза перечислил топ-лиги, в которых может заиграть Андрей Мостовой

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о желании вингера «Зенита» Андрея Мостового попробовать свои силы в Европе.

«Андрей – футболист «Зенита» и игрок очень высокого уровня. Он сможет заиграть в европейской лиге», — заявил Барбоза Metaratings.

По мнению агента, Мостовому больше всего подходят чемпионаты Франции, Испании и Италии.

В сезоне-2023/24 Мостовой появился на поле в 16 встречах во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей.

Трудовой договор 26-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три с половиной миллиона евро.