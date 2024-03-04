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Гладилин назвал основную проблему «Зенита»

04 Марта 2024 • 16:20 Комментировать
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин после матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), высказался о проблемах петербургской команды.

По мнению эксперта, «сине-бело-голубым» не хватает сыгранности, из-за чего у подопечных Сергея Семака возникают проблемы в атаке.

«У них зимой пришло много игроков, причём хорошего уровня, но им ещё надо прочувствовать друг друга. Чтобы играть в комбинационный футбол против организованной команды надо очень быстро действовать», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, минувшей зимой состав «Зенита» пополнили Нино, Артур, Педро и Ильзат Ахметов.

На сегодняшний день команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «Зенит» проведёт 9 марта против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Гладилин

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