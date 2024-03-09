Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

- «Урал» находится в зоне стыков. Если брать по индивидуальному и командному мастерству, то «Зенит», конечно, на две головы выше. Но «Урал» способен упереться так, что «Зениту» мало не покажется, – сказал Белоус.

Матч «Урал» – «Зенит» начнётся сегодня, 9 марта, в 14:00 по московскому времени.