Бывший футболист и тренер «Зенита» Константин Зырянов стал советником председателя правления «сине-бело-голубых». Об этом сообщает официальный телеграм-канал санкт-петербургского клуба.

Сообщается, что Зырянов будет следить за футболистами «Зенита», которые выступают за другие команды на правах аренды.

«Константин Георгиевич, мы рады вновь приветствовать вас в «Зените» и верим, что вместе добьемся еще больше побед!» — написала пресс-служба «сине-бело-голубых».

После 19 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет два балла.