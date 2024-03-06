Зырянов: «Я уверен, «Зенит» прибавит и будет смотреться совсем по-другому»

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором петербургская команда не смогла обыграть «Спартак» (0:0).

Эксперт выразил уверенность в том, что в своих следующих матчах «Зенит» прибавит и будет выглядеть лучше.

«Зенит», я уверен, прибавит и будет смотреться совсем по-другому. Конечно, я читал много мнений перед этим матчем, все ждали большого количества голов… Но, опять же, весенний футбол», — приводит слова Зырянова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. «Спартак», в свою очередь, идёт четвёртым.