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Зырянов: «Я уверен, «Зенит» прибавит и будет смотреться совсем по-другому»

06 Марта 2024 • 09:44 Комментировать
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором петербургская команда не смогла обыграть «Спартак» (0:0).

Эксперт выразил уверенность в том, что в своих следующих матчах «Зенит» прибавит и будет выглядеть лучше.

«Зенит», я уверен, прибавит и будет смотреться совсем по-другому. Конечно, я читал много мнений перед этим матчем, все ждали большого количества голов… Но, опять же, весенний футбол», — приводит слова Зырянова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. «Спартак», в свою очередь, идёт четвёртым.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Зырянов

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