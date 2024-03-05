Стрепетов: «Урал» даст бой «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о предстоящем поединке между «сине-бело-голубыми» и «Уралом».

Эксперт отметил, что многие были уверенны в разгромной победе «Зенита» над «Спартаком», но для этого не было никаких оснований, а теперь команде Сергея Семака предстоит непростой выезд в Екатеринбург.

«Урал» даст бой «Зениту», это точно. Поэтому я не могу сказать, что «Зенит» наверняка возьмет три очка в следующем туре», — приводит слова Стрепетова портал «РБ Спорт».

Встреча 20-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом» пройдет 9 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по столичному времени.