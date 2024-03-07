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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушуев: Италия и Германия подошли бы Андрею Мостовому

07 Марта 2024 • 18:01 Комментировать
Урал
...
Зенит
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09.03 14:00

Бывший футболист «Зенита» Денис Бушуев высказался о возможном переезде вингера «сине-бело-голубых» Андрея Мостового в европейский клуб.

Ранее появилась информация, что Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе.

«Андрей Мостовой уже очень многого достиг в России. Думаю, что переход в команду из лучших чемпионатов был бы прогрессом в его карьере. Это и опыт», — приводит слова Бушуева «Чемпионат».

По мнению эксперта, у Мостового есть все необходимые качества, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате, но лучше всего ему подойдут Серия А и Бундеслига.

В нынешнем сезоне 26-летний Мостовой сыграл в 16 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три с половиной миллиона евро.

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Зенит Андрей Мостовой Денис Бушуев ещё теги

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