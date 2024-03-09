Кассьерра – шестой игрок в истории «Зенита», забивший минимум 15 голов за сезон

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра отметился голом в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом».

Колумбиец вышел на поле в стартовом составе и отличился на 67-й минуте. Этот гол стал для форварда 15-м в текущем сезоне. Таким образом, Кассьерра стал шестым игроком в истории «сине-бело-голубых», которым удавалось за сезон отличиться 15 или более раз. Ранее это удавалось сделать Сердару Азмуну, Александру Кержакову, Артёму Дзюбе, Халку и Малкому.

Всего на счету Кассьерры в нынешнем сезоне РПЛ 15 голов и две результативные передачи. В клуб из Санкт-Петербурга он перешёл летом 2022 года. Его контракт с «Зенитом» действует до конца следующего сезона.

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ, опередив «Краснодар».