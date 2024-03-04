Зазулин: «В матче со «Спартаком» «Зениту» надо было более агрессивно играть в атаке»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

По мнению эксперта, «Зениту» следовало более агрессивно играть в атаке, однако выиграть матч команде из Санкт-Петербурга помешала излишняя осторожность.

«Спартак» выглядел в этой встрече очень неплохо, а вот «Зениту» надо было более агрессивно играть в атаке. Но тут имели место психологические моменты: первый матч после паузы, важно было не проиграть», — приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая четвёртый «Спартак» на шесть очков. До конца сезона командам осталось провести по 11 матчей.