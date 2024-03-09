Семак: «Травы очень мало, трава молодая, главное, чтобы она не разъехалась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- После прошлого матча вы говорили, что, прежде всего, необходима адаптация к погодным условиям климата, в которых сейчас проводятся матчи. Есть позитивные наблюдения по этому поводу?

- Нет, никаких нет. В обычном режиме готовимся. Понятно, что погодные условия типичны для этого времени года. От этого никуда не денешься, они вносят свои коррективы в плане качества полей и других небольших аспектов. В целом мы тренируемся в таких же условиях, поэтому потихоньку ребята адаптируются, наверное, и те, кто раньше не тренировался раньше на таких полях и в таких условиях.

- Здесь вам как поле, всё в порядке?

- Такое же весеннее поле, травы очень мало, трава молодая. Главное, чтобы она не разъехалась. Полей, за редким исключением, сейчас хороших нигде нет.

- Но при этом у вас в составе нет ни одного изменения. То есть в целом всё устраивает пока то, что вы видели в первом матче после возобновления сезона?

- По большей части больше да, касаемо организации игры и игры обороны. В завершении нас, естественно, не всё устроило в последнем матче. Но будем работать и посмотрим, насколько те ошибки, которые мы допускали, мы можем сегодня исправить. Нужно время и Артуру адаптироваться к нашей игре и прочувствовать, тому же Нино. Потихонечку будем смотреть, как ребята будут выглядеть, давать им возможность играть и почувствовать уверенность.

- Сегодня мы не увидели в заявке Вячеслава Караваева. Что случилось?

- Слава, к сожалению, приболел вчера, поэтому не прилетел вместе с командой. Простуда.