Афанасьев: «Артур не такая звезда, как Халк»

Бывший игрок «Зенита» Аркадий Афанасьев высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

По мнению эксперта, команды хорошо подготовились к этой игре, показав равный и качественный футбол. Кроме того, Афанасьев оценил выступление новичка петербургской команды Артура.

«Артур не выпадал из ансамбля, уже хорошо. Но и не был звездой, как в своё время Халк. Тот был на голову выше всех. Артур — такой же бразилец «Зенита», как остальные», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

После 19 матчей в РПЛ «Зенит» набрал 37 очков и расположился на втором месте в таблице. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» по-прежнему отстают на два балла.