Лепёхин: «Зенит» является фаворитом матча с «Уралом», но это не гарантирует победу»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» встретятся с «Уралом» в гостях.

Эксперт считает, что петербуржцы сумеют добиться в предстоящей встрече победы.

«Зенит» является фаворитом любого матча, а особенно с «Уралом», но это не гарантирует победу. Думаю, потери очков петербуржцев в этом матче не будет», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

Матч «Урал» — «Зенит» состоится завтра, 9 марта, в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Краснодара» на два очка. «Быки» сегодня, 8 марта, сыграют с «Ростовом».