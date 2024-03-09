Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бикфалви провёл 200 матчей за «Урал»

09 Марта 2024 • 19:55 Комментировать
Урал
1:4
Зенит

Матч 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» стал для нападающего «Урала» Эрика Бикфалви 200-м в составе екатеринбургского клуба.

Футболист появился на поле в начале второго тайма и отметился забитым мячом на 93-й минуте встречи. Его команда уступила «сине-бело-голубым» со счетом 1:4.

По окончании встречи президент «Урала» Григорий Иванов вручил румыну памятный подарок.

Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года. Всего на счету 36-летнего игрока 200 матчей за «Урал», в которых он забил 60 голов и сделал 20 результативных передач.

«Урал» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 турах 19 очков.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви

Новости по матчу

Сегодня, 09 Марта
20:13
В «Зенита» ответили на вопрос об интересе к Чалову
19:55
Бикфалви провёл 200 матчей за «Урал»
19:47
Кассьерра – шестой игрок в истории «Зенита», забивший минимум 15 голов за сезон
19:19
«Урал» потерпел десятое поражение в последних 11 матчах
18:23
Пономарёв: «Урал» позволил «Зениту» делать на поле всё, что угодно»
17:50
Радимов: «Зенит» во всех аспектах выглядел лучше «Урала»
17:15
Кобелев назвал четыре команды, которые будут вести борьбу за победу в чемпионате России
17:05
Александр Горшков: Чемпионская гонка в РПЛ ещё не окончена
17:03
Ганчаренко: «Если играешь с «Зенитом», ты можешь хорошо обороняться, но без атаки играть нельзя»
16:54
Семак оценил травму Кассьерры
16:45
Лепёхин: «Меня удивит любая команда, если она финиширует выше «Зенита»
16:40
Сергеев установил новый рекорд
15:59
Убойная реализация и первое место: «Зенит» разгромил «Урал», потеснив «Краснодар» на вершине РПЛ 4
15:50
«Зенит» забил уже четвёртый гол в ворота «Урала»
15:34
«Зенит» уже громит «Урал» после удара Кассьерры
15:25
Андрей Мостовой удвоил перевес «Зенита» в матче с «Уралом»
14:46
«Зенит» вышел на первое место Премьер-лиги, открыв счёт в матче с «Уралом»
14:25
Бабич не считает проблемой отъезд Абаскаля из Санкт-Петербурга в день игры с «Зенитом»
14:01
Ганчаренко: «Нам уже без разницы, с кем играть»
13:55
Семак: «Травы очень мало, трава молодая, главное, чтобы она не разъехалась»
13:30
«Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 13
12:21
Генич уверен, что «Зенит» предстанет в обновлённом виде в матче с «Уралом»
11:38
Марсиньо считает, что двери для бразильцев в РПЛ открыл Халк
10:50
Желудков считает, что «Зениту» будет нелегко в матче с «Уралом»
09:30
Белоус: «Урал» способен упереться так, что «Зениту» мало не покажется» 2
02:00
Урал - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Марта
16:27
Лепёхин: «Зенит» является фаворитом матча с «Уралом», но это не гарантирует победу» 2
16:15
Желудков рассказал, какие европейские лиги подойдут Мостовому 1
15:52
Игрок «Зенита» Мостовой отказался переходить в «Тулузу» 1
11:33
Орещук считает, что Семак не может гарантировать Артуру место в основном составе «Зенита»
07 Марта
23:19
Борис Игнатьев: «Все думали, что «Зенит» обыграет «Спартак» и выйдет на первое место»
21:19
Зырянов сообщил, чем будет заниматься на посту советника председателя правления «Зенита»
21:17
Барбоза перечислил топ-лиги, в которых может заиграть Андрей Мостовой
20:50
Бывший тренер «Анжи»: «Кокорин по физиологии сопоставим с Это′О»
18:26
Семшов ответил, какая европейская лига подойдёт Андрею Мостовому
18:01
Бушуев: Италия и Германия подошли бы Андрею Мостовому
17:49
Прогноз и ставка на точный счёт матча Урал — Зенит РПЛ — 9 марта 2024
16:27
Полузащитник «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе
15:35
Актуальная ставка и прогноз на матч Урал — Зенит чемпионата России — 9 марта 2024
15:18
Зырянов вернулся в «Зенит» 1
14:34
​Семак высказался об адаптации новичков
14:16
​Семак оценил условия для подготовки к матчу с «Уралом» 1
14:10
​Семак сообщил хорошую новость о кадровой ситуации в «Зените» 1
14:06
​Семак высказался о матче против «Урала»
13:59
Семак рассказал, как в команде восприняли ничью со «Спартаком»
13:12
Форвард «Зенита» Сергеев рассказал о своём состоянии
12:56
Иван Сергеев - о матче с «Уралом»: «Надо забирать своё»
12:55
​Пономарёв: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита»
12:52
​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой»
12:22
Деменко: «По матчу с «Локомотивом» делаю вывод, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство»
06 Марта
19:15
Гладилин: «Зенит» и дальше продолжит терять очки, а у «Динамо» есть реальный шанс побороться за золото»
19:03
Защитник «Урала» Итало: Начинать год с поражения всегда тяжело
18:40
Терёхин: «Чемпионской игры «Зенит» не показывает, не будет сенсацией, если он не завоюет золото» 1
16:41
Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту» 1
15:53
Игнатьев: «Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми в матчах с лидерами»
15:22
Канищев: «В матче с «Уралом» «Зенит» должен показывать свой уровень, никаких скидок не будет»
12:02
Ставка и прогноз на матч Урал – Зенит чемпионата России – 9 марта 2024
09:44
Зырянов: «Я уверен, «Зенит» прибавит и будет смотреться совсем по-другому»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
05 Марта
21:31
Стрепетов: «Урал» даст бой «Зениту»
17:59
Григорий Иванов оценил турнирное положение «Урала» в РПЛ 1
17:43
В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Абаскалю не дали ложу на «Газпром Арене» 1
17:31
Нино рассказал, какой футболист помогает ему адаптироваться в «Зените»
16:52
«Вспоминаем годы, которые провели вместе с Марио Фернандесом в ЦСКА» — Ахметов
15:13
Булыкин: «Надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит»
14:15
Агент Сафонов высказался об игре Угальде и Педро
13:22
Бышовец: «Зенит» не выиграл из-за командных действий «Спартака»
10:27
Педро: «Не знаю бразильцев, игравших за «Спартак»
04 Марта
22:45
«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова
22:28
Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может обойтись без Промеса
21:52
Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»
20:51
Титов – об отъезде Абаскаля перед матчем с «Зенитом»: «Пусть так делает всегда!»
20:11
​Шалимов призывает дать время бразильским новичкам «Зенита»
19:54
​В «Зените» озвучили позицию по налогу на легионеров 1
18:23
​​Президент «Урала» высказался о будущем Ганчаренко
16:34
«Зенит» или «Краснодар»? Игнатьев назвал фаворита на чемпионство в РПЛ
16:20
Гладилин назвал основную проблему «Зенита»
14:23
Колосков: «В матче со «Спартаком» Педро успел показать, что является мастером»
09:23
Зазулин: «В матче со «Спартаком» «Зениту» надо было более агрессивно играть в атаке»
09:19
​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил
03 Марта
15:23
Афанасьев: «Артур не такая звезда, как Халк»
13:45
Бушманов: «У «Зенита» и «Спартака» получился равный матч»
13:34
Горшков: «Ничья — закономерный результат в матче «Зенита» и «Спартака»
09:12
Игонин рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»
21 Февраля
21:51
Григорий Иванов: «Наше поле – одно из лучших в РПЛ»
03 Февраля
11:56
Ерохин рассказал, как прошли сборы «Зенита» в ОАЭ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Названа команда, которую может возглавить Клопп «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Клопп сделал важное заявление по Салаху ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна
Спортивные новости
СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» и выиграл серию Чесноков: Маррей заслужил победу в первом сете матча с Рублёвым Экс-тренер сборной России высказался о вылете «Ак Барса» и ЦСКА из плей-офф КХЛ Плющев — о переходе Кузнецова в «Каролину»: «Больше у него таких возможностей, наверное, не будет» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Зенит Зенит
1
4
5.00 4.00 1.59
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Пари НН Пари НН
0
1
2.17 3.00 3.45
Видео
86 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2
0
1.73 3.75 4.30
Видео
10.03.24 в 14:00
Оренбург Оренбург
Балтика Балтика
2.08 3.40 3.25
Видео
10.03.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
1.61 4.00 4.70
Видео
10.03.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
1.46 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
20:32 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин наказал «Ахмат» за ошибку, «Динамо» ведёт с запасом в два гола
20:25 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» высказался о поражении от «Пари НН»
20:13 · Россия. Премьер-лига
В «Зенита» ответили на вопрос об интересе к Чалову
20:12 · Россия. Премьер-лига
Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ
19:55 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви провёл 200 матчей за «Урал»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра – шестой игрок в истории «Зенита», забивший минимум 15 голов за сезон
19:46 · Россия. Премьер-лига
Чудо-гол Чавеса позволил «Динамо» повести в матче с «Ахматом»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Гацкан рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке
19:19 · Россия. Премьер-лига
«Урал» потерпел десятое поражение в последних 11 матчах
19:18 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Когда игроки слушают, слышат и выполняют, это всегда любому тренеру приятно»
19:16 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» удивлены словам наставника «Краснодара»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Такое случается в футболе, когда ты не должен проигрывать матч»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Сергеев высказался о чемпионской гонке с «Краснодаром»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин: «Надо сыграть на результат, а дальше потихонечку всё приходит»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко назвал сильные стороны «Динамо»
Все новости
Рекомендуем