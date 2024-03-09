Бикфалви провёл 200 матчей за «Урал»

Матч 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» стал для нападающего «Урала» Эрика Бикфалви 200-м в составе екатеринбургского клуба.

Футболист появился на поле в начале второго тайма и отметился забитым мячом на 93-й минуте встречи. Его команда уступила «сине-бело-голубым» со счетом 1:4.

По окончании встречи президент «Урала» Григорий Иванов вручил румыну памятный подарок.

Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года. Всего на счету 36-летнего игрока 200 матчей за «Урал», в которых он забил 60 голов и сделал 20 результативных передач.

«Урал» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 турах 19 очков.