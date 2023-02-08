Упамекано поведал о плане «Баварии» по нейтрализации Мбаппе

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано ответил на вопрос о предстоящем противостоянии с «ПСЖ» и Килианом Мбаппе.

14 февраля парижане примут мюнхенцев в родных стенах в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе рискует пропустить встречу из-за травмы, однако должен восстановиться до ответной игры, которая состоится 8 марта в Германии.

«Будет лучше, если мы вообще не позволим ему получать мяч. Мбаппе похож на Месси, на Левандовски – он такой же фантастический нападающий. Он может забить в любой момент, всегда нацелен на ворота. Его рывки невероятны, но командными усилиями мы способны остановить кого угодно», – цитирует журналист Тоби Альтсхеффль центрбека «Баварии».