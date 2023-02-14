16-летний Заир-Эмери выйдет в основе «ПСЖ» на матч с «Баварией»

Воспитанник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери должен выйти в основном составе своей команды на сегодняшний матч ⅛ финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Об этом посредством социальных сетей сообщил французский журналист Адриен Гренье.

Напомним, Заир-Эмери в последнее время отвоевал себе место в основном составе «ПСЖ». Центральный полузащитник уже выходил на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и провёл 11 минут против «Маккаби» Хайфа на групповом этапе.

В 11 матчах чемпионата Франции Уоррен отметился двумя голами. Заир-Эмери считается одним из лучших выпускников академии «ПСЖ» в последние годы.