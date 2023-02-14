Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

16-летний Заир-Эмери выйдет в основе «ПСЖ» на матч с «Баварией»

14 Февраля 2023 • 10:41 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.70 X 3.90 2 2.50
Через 12 ч. 3 мин.

Воспитанник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери должен выйти в основном составе своей команды на сегодняшний матч ⅛ финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Об этом посредством социальных сетей сообщил французский журналист Адриен Гренье.

Напомним, Заир-Эмери в последнее время отвоевал себе место в основном составе «ПСЖ». Центральный полузащитник уже выходил на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и провёл 11 минут против «Маккаби» Хайфа на групповом этапе.

В 11 матчах чемпионата Франции Уоррен отметился двумя голами. Заир-Эмери считается одним из лучших выпускников академии «ПСЖ» в последние годы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
10:41 · Франция. Лига 1
16-летний Заир-Эмери выйдет в основе «ПСЖ» на матч с «Баварией»
10:15 · Германия. Бундеслига
Коман высказался о матче против «ПСЖ»
09:26 · Испания. Ла Лига
Альба рассказал о связке с Месси в «Барселоне»
02:55 · Франция. Лига 1
Эвра прокомментировал свой штраф за гомофобию
00:46 · Франция. Лига 1
Насри рассказал, почему Зидан не возглавил «ПСЖ»
13 Февраля
21:38 · Испания. Ла Лига
Испанский инсайдер рассказал, куда может перейти Месси в случае ухода из «ПСЖ»
21:01 · Испания. Ла Лига
Араухо прокомментировал возможное возвращение Месси в «Барселону»
19:30 · Франция. Лига 1
Журналист Хоукинс: Неймар не хочет покидать «ПСЖ», клуб не планирует продавать бразильца
16:53 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» договорился о новом контракте с Маркиньосом
16:38 · Франция. Лига 1
​Месси остаётся главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal 2
16:30 · Франция. Лига 1
Маркиньос: «Если ты стал капитаном, то не должен менять отношение к партнёрам»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Олусегун был близок к трансферу в «Ланс»
16:15 · Франция. Лига 1
Ляказетт не поможет «Лиону» в ближайших матчах
16:04 · Италия. Серия А
Головин и Миранчук — футболисты международного уровня, считает Эдмилсон
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Малком прокомментировал несостоявшийся трансфер в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем