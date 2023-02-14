Месси и Рамос дебютировали в ЛЧ раньше дня рождения Заир-Эмери

Полузащитник французского «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Как пишут знатоки футбольной статистики из Opta, юниор парижан выйдет на поле в возрасте 16 лет и 343 дней.

Но это не самое главное в этой новости – его одноклубники Лионель Месси и Серхио Рамос дебютировали в Лиге чемпионов раньше появления 16-летнего игрока на свет.

А в день, когда Заир-Эмери родился, его одноклубник Серхио Рамос проводил матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» - это было 8 марта 2006 года.