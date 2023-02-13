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Лига чемпионов

​Мбаппе и Месси – в заявке «ПСЖ» на матч с «Баварией»

13 Февраля 2023 • 16:48 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». В списке можно найти всех троих звёздных форвардов – Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. Участие первых двух находилось под вопросом.

Килиан Мбаппе травмировался в недавнем матче против «Монпелье», и «ПСЖ» сообщал, что на восстановление нападающему понадобится около трёх недель. Мбаппе восстановился раньше.

Лионель Месси, в свою очередь, пропустил последний матч Лиги 1 против «Монако». Правда, в «ПСЖ» говорили, что аргентинец должен вернуться к тренировкам уже в понедельник.

«ПСЖ» примет «Баварию» во вторник, 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ БАВАРИЯ
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