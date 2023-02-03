В «ПСЖ» обеспокоены состоянием Неймара

Звездный нападающий «ПСЖ» Неймар испытывает проблемы с ногой. Как сообщает Culture PSG, в парижском гранде обеспокоены состоянием бразильского игрока в преддверии возобновления Лиги чемпионов.

Неймар получил повреждение голеностопа во время чемпионата мира – 2022 и до сих пор не смог полностью залечить травму. В клубе опасаются, что нападающий не сможет принять участия в матчах с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок между «ПСЖ» и «Баварией» состоится во Франции во вторник, 14 февраля. Ответная встреча команд пройдет в Германии 8 марта.