Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Кирьяков: «Жаль потерять в Лиге чемпионов и «ПСЖ», и «Баварию»

13 Февраля 2023 • 22:42 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.60 X 3.80 2 2.65
Через 22 ч. 48 мин.

Бывший российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В Париже на стадионе «Парк де Пренс» сыграют два европейских гранда – «ПСЖ» и «Бавария».

«По именам сильнее «ПСЖ», но «Бавария» более сыгранная команда. «Бавария» ничего не боится и чувствует уверенность в своих силах, ставлю на немцев!», - рассказал Кирьяков порталу Sport24.

Эксперт добавил, что сейчас на этой стадии турнира может вылететь даже та команда, у которой в составе есть Лионель Месси и Неймар, и что «ПСЖ», что «Баварию» будет очень жалко терять по ходу турнира.

Команды выйдут на поле 14 февраля в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Сергей Кирьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.02.23 в 23:00
Милан Милан
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.65 3.30 2.80
Видео
14.02.23 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Бавария Бавария
2.36 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
13 Февраля
23:28 · Лига чемпионов
Конте рассказал, что думает о Пиоли
23:09 · Лига чемпионов
Салихамиджич оценил шансы «Баварии» в противостоянии с «ПСЖ»
23:01 · Лига чемпионов
Конте: «Возвращение на «Сан-Сиро» – очень эмоциональный момент для меня»
22:51 · Лига чемпионов
Месси и «ПСЖ» возобновят переговоры после матча с «Баварией»
22:42 · Лига чемпионов
Кирьяков: «Жаль потерять в Лиге чемпионов и «ПСЖ», и «Баварию»
22:31 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Для СМИ Лига чемпионов всегда гораздо важнее Бундеслиги»
22:13 · Лига чемпионов
Коман: «Я не общался с Мбаппе перед матчем»
22:05 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Постараемся сделать всё, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар не касались мяча»
21:10 · Лига чемпионов
Галтье рассказал, от чего будет зависеть участие Мбаппе в матче с «Баварией»
21:06 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» - «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 февраля 2023
20:54 · Лига чемпионов
Булыкин дал смелый прогноз на матч «ПСЖ» и «Баварии»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд в мире»
20:45 · Лига чемпионов
​«Милан» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 февраля 2023
20:35 · Лига чемпионов
Неймар: «Победа в Лиге чемпионов – главная цель «ПСЖ» 1
20:34 · Лига чемпионов
Галтье: «Бавария» фаворит? Шансы на победу равны
Все новости
Рекомендуем