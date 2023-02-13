Кирьяков: «Жаль потерять в Лиге чемпионов и «ПСЖ», и «Баварию»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В Париже на стадионе «Парк де Пренс» сыграют два европейских гранда – «ПСЖ» и «Бавария».

«По именам сильнее «ПСЖ», но «Бавария» более сыгранная команда. «Бавария» ничего не боится и чувствует уверенность в своих силах, ставлю на немцев!», - рассказал Кирьяков порталу Sport24.

Эксперт добавил, что сейчас на этой стадии турнира может вылететь даже та команда, у которой в составе есть Лионель Месси и Неймар, и что «ПСЖ», что «Баварию» будет очень жалко терять по ходу турнира.

Команды выйдут на поле 14 февраля в 23:00 по московскому времени.