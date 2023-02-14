Колыванов назвал фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос, кого он считает фаворитами Лиги чемпионов.

«Понятное дело, «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид». В этом году даже в своем чемпионате «Ливерпуль» играет слабо и неуверенно. Хотя в ЛЧ команда Юргена Клоппа может собраться и показать свой максимум», — цитирует Колыванова Sport24.

Сегодня, 14 февраля, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Милан» примет на своем поле «Тоттенхэм», а «Бавария» встретится в гостях с «ПСЖ». Обе игры начнутся в 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямые текстовые трансляции матчей.